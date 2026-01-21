Exposition PARCC Carnaval de Mona Cara Parking place Darmanté Labenne

Exposition PARCC Carnaval de Mona Cara

L’artiste plasticienne Mona Cara tisse des fresques monumentales mêlant mythologie, culture pop et urgence écologique. Entre tapisserie historique et bande dessinée, ses créatures de fil et de tissu bouscoulent notre regard sur le monde contemporain. Extravagant et surprenant, le monde de Mona Cara.

English : Exposition PARCC Carnaval de Mona Cara

Visual artist Mona Cara weaves monumental frescoes blending mythology, pop culture and ecological urgency. Part historical tapestry, part comic strip, her creatures of thread and fabric challenge our view of the contemporary world. Mona Cara’s world is extravagant and surprising.

