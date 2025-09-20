Exposition PARCC « Contacts » de Romain Bernini Parking place Darmenté Labenne

La grande salle accueille une exposition de Romain Bernini, peintre contemporain français reconnu pour ses œuvres où se mêlent réalisme et onirisme, explorant les relations entre l’humain, l’animal et le sauvage

La grande salle accueille une exposition de Romain Bernini, peintre contemporain français reconnu pour ses œuvres où se mêlent réalisme et onirisme, explorant les relations entre l’humain, l’animal et le sauvage. La rencontre avec l’animal est une expérience curieuse. S’approcher, se regarder dans les yeux, initier un geste. Par cette tentative de contact, l’humain et l’animal coexistent dans un même espace. Ils sont ensemble, à égalité. L’humain peut ainsi renouer avec l’animal qu’il est. Dans ces peintures, Romain Bernini représente ces face-à-face avec l’inconnu, avec ce qui nous est étranger. Il crée un univers coloré, quasi psychédélique, dans lequel se déroule cette rencontre hors du temps. Au PARCC, l’exposition mettra aussi en scène des objets préhistoriques provenant des Landes, du site de Brassempouy et des collections de l’Abbaye d’Arthous. .

English : Exposition PARCC « Contacts » de Romain Bernini

The main hall is home to an exhibition by Romain Bernini, a contemporary French painter renowned for his works that blend realism and dreamlike imagery, exploring the relationships between humans, animals and the wild

German : Exposition PARCC « Contacts » de Romain Bernini

Der große Saal beherbergt eine Ausstellung von Romain Bernini, einem zeitgenössischen französischen Maler, der für seine Werke bekannt ist, in denen sich Realismus und Träumerei vermischen und die Beziehungen zwischen Mensch, Tier und Wildnis erforschen

Italiano :

La sala principale ospita una mostra di Romain Bernini, pittore francese contemporaneo noto per le sue opere che combinano realismo e immagini oniriche, esplorando il rapporto tra uomini, animali e natura selvaggia

Espanol : Exposition PARCC « Contacts » de Romain Bernini

La sala principal alberga una exposición de Romain Bernini, pintor francés contemporáneo famoso por sus obras que combinan realismo e imágenes oníricas, explorando la relación entre el ser humano, los animales y la naturaleza salvaje

