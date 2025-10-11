Exposition PARCC forêt paisible de Julien Go Labenne

Exposition PARCC forêt paisible de Julien Go Labenne samedi 11 octobre 2025.

Exposition PARCC forêt paisible de Julien Go

PARCC, centre d’art Labenne Landes

Début : 2025-10-11

fin : 2026-01-04

2025-10-11

Des papillons, des sculptures romanes, un conte des frères Grimm, le film Nausicaä de Miyazaki… Autour de ces multiples influences, Julien Go invente un monde d’une grande sensibilité.

Ses dessins évoquent une quête sensuelle. La végétation glisse sur les corps. Face à une conscience mélancolique et angoissée du monde, l’artiste invite le désir, tel une puissance rassurante.

Cette exposition est un partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque dans le cadre du programme Makila Makita soutenu par le ministère de la Culture.

Rencontre avec l’artiste, samedi 11 octobre à 15h. Sur inscription .

PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

