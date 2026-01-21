Exposition PARCC Liquid panic , vidéos de Augustin Rebetez Parking place Darmanté Labenne
Exposition PARCC Liquid panic , vidéos de Augustin Rebetez
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Début : 2026-01-31
fin : 2026-05-03
2026-01-31
Avec ses vidéos Liquid panic et Méga concentrada , l’artiste suisse Augustin Renetez propose un art mêlant graphisme, performance et musique. Des actions débridées, une esthétique sauvage et un amusement collectif contagieux.
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
English : Exposition PARCC Liquid panic , vidéos de Augustin Rebetez
With his videos Liquid panic and Méga concentrada , Swiss artist Augustin Renetez offers an art form combining graphics, performance and music. Unbridled action, wild aesthetics and contagious collective fun.
