Exposition PARCC Miradas al suelo , salle de projection vidéo Labenne

Une vidéo réalisée par des étudiants de la Faculté des Beaux-Arts de Bilbao et de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de San Sebastien.

Miradas al suelo est un projet transfrontalier visant à accompagner des étudiants espagnols de l’Université du Pays- Basque. L’exposition rend compte de leur travail de recherche à la fois visuel et sonore pendant leur découverte de la biodiversité de la Réserve Naturelle du Marais d’Orx. Cette vidéo présente une certaine réalité, le monde tel qu’il est, sans recherche esthétique, dévoilant ce que de jeunes artistes d’aujourd’hui trouvent pertinent dans leur découverte du paysage. Elle est accompagnée par des enregistrements bruts de l’ambiance du lieu.

Ces captations ont eu lieu en avril 2025.

A video produced by students from Bilbao’s Faculty of Fine Arts and San Sebastian’s Facultad de Educación, Filosofía y Antropología.

Ein Video von Studenten der Fakultät für Schöne Künste in Bilbao und der Facultad de Educación, Filosofía y Antropología in San Sebastián.

Un video prodotto dagli studenti della Facoltà di Belle Arti di Bilbao e della Facultad de Educación, Filosofía y Antropología di San Sebastián.

Un vídeo producido por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de San Sebastián.

