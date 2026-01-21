Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman Parking place Darmanté Labenne

Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-01-31

À travers images d’archives familiales et mises en scène photographiques, Clémence Elman compose un conte imaginaire et ironique. Entre Pyrénées et côte landaise, ses images questionnent la frontière entre réel et fiction.

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English : Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman

Clémence Elman composes an imaginary, ironic tale using archival family images and staged photographs. Between the Pyrenees and the Landes coast, her images question the boundary between reality and fiction.

