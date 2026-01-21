Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman Parking place Darmanté Labenne
Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman Parking place Darmanté Labenne samedi 31 janvier 2026.
Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-01-31
À travers images d’archives familiales et mises en scène photographiques, Clémence Elman compose un conte imaginaire et ironique. Entre Pyrénées et côte landaise, ses images questionnent la frontière entre réel et fiction.
À travers images d’archives familiales et mises en scène photographiques, Clémence Elman compose un conte imaginaire et ironique. Entre Pyrénées et côte landaise, ses images questionnent la frontière entre réel et fiction. .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman
Clémence Elman composes an imaginary, ironic tale using archival family images and staged photographs. Between the Pyrenees and the Landes coast, her images question the boundary between reality and fiction.
L’événement Exposition PARCC Tout est chaos de Clémence Elman Labenne a été mis à jour le 2026-01-19 par OTI LAS