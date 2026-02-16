Exposition Parcours Croisés Espace Saint Louis Bar-le-Duc

Exposition Parcours Croisés

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-07

PARCOURS CROISÉS, une exposition de 3 artistes du territoire.

Carole NIEDER, plasticienne

Carole Nieder est artiste-auteure et architecte. Son travail de recherche-création mêle peinture sur grands formats, performance et installation. Elle met sa culture spatiale au service de ses explorations plastiques et voit dans ses créations une manière d’interroger le monde qui nous entoure et son fonctionnement. Sa thématique de travail questionne les rapports entre corps et espace à travers la notion de l’empreinte. Elle entame en 2023, un projet intitulé Culture(s) de trois ans en lien avec les agriculteurs du pays de Montmédy.

Gérard Pétillat, peintre

Il a beaucoup bourlingué sur terre et sur mer.

Marin, décorateur, dessinateur, reporter, photographe, journaliste, critique, mais surtout peintre depuis 2006.

Dominique Tiberi, photographe

Les balades photographiques de Dominique TIBERI sont des invitations au silence, à la contemplation, à la méditation.

Dans le cadre du festival Labyrinthes du rêves .

Entrée libre.Tout public

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 55 00 55expressions@orange.fr

English :

PARCOURS CROISÉS, an exhibition by 3 local artists.

Carole NIEDER, visual artist

Carole Nieder is an artist, author and architect. Her research-creation work combines large-format painting, performance and installation. She puts her spatial culture at the service of her plastic explorations, and sees her creations as a way of questioning the world around us and how it works. Her work questions the relationship between body and space through the notion of imprint. In 2023, she embarks on a three-year project entitled Culture(s) with farmers in the Montmédy region.

Gérard Pétillat, painter

Gérard Pétillat has traveled extensively on land and sea.

Sailor, decorator, draughtsman, reporter, photographer, journalist, critic, but above all a painter since 2006.

Dominique Tiberi, photographer

Dominique TIBERI’s photographic walks are invitations to silence, contemplation and meditation.

As part of the Labyrinthes du rêves festival.

Free admission.

