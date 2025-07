Exposition « Parcours » de Eric Maubon et Thierry Cardot (peintures, photos) TRAC Moulin de Chazeu Laizy

TRAC Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Début : 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-13

Eric MAUBON Artiste :

« L’œuvre naît d’une écoute. Écoute de l’autre, du silence, des sons, de ce qui vibre sous la surface du monde.

Curieux de toute chose et amoureux des êtres, « Parcours » me conduit à explorer les profondeurs de la personne humaine dans ses dimensions physique, mentale, sociale et spirituelle.

Philosophie, théologie et psychologie sont les piliers de ce chemin intérieur, nourri par l ’écoute des plus vulnérables, notamment en milieux carcéral et médical, mais aussi par l’attention portée aux adolescents dans mon métier d’éducateur.

Ces expériences d’humanité brute et sincère façonne le regard, la présence, la manière d’approcher l’être au cœur de sa souffrance, de ses peurs, mais aussi de sa lumière.

Ce travail artistique s’inscrit dans cette dynamique d’écoute sur le chemin de l’âme. Une attention qui se révèle dans les sons, les rythmes, les formes. L’œuvre devient alors un espace d’écho, un lieu de passage entre le visible et l’invisible, entre conscience et inconscient, entre le dehors et le dedans.

Chaque création est une étape sur ce chemin sensible, le Parcours, cette invitation à ressentir, à ralentir, à se laisser toucher par ce qui se murmure au-delà des mots… comme une exploration intérieure, entre la matière et l’essence. »

Thierry CARDOT Paysagiste Artiste :

« Le paysage nait du regard. Un chemin s’esquisse dans la lumière, une trace éphémère sur la terre.

À travers champs, forêts, sentiers oubliés, le paysagiste capte l’invisible l’empreinte du pas hésitant, l’élan de l’âme en quête d’horizons neufs. Ces paysages sont des promesses suspendues, des instants où le regard s’égare pour mieux se retrouver.

Le Parcours est ici une traversée intérieure, un fil tissé entre les saisons, entre le végétal et l’humain.

Ces photographies révèlent la profondeur des paysages naturels et façonnés, capturant les lignes de fuite, les chemins secrets, les carrefours du vivant. Chaque image est un dialogue silencieux entre l’homme et la

nature, une invitation à ressentir ce que signifie avancer, bifurquer, s’arrêter, repartir.

Dans l’univers du paysagiste, le Parcours devient métaphore celle de la vie, du cheminement intérieur et des relations que nous tissons avec notre environnement. »

Avec sensibilité et précision, ses œuvres rendent hommage à la beauté discrète du territoire et à l’art de l’aménagement paysager, où chaque détail est une promesse de mouvement et d’avenir. Un voyage sensible, où la nature, complice silencieuse, guide le paysagiste du visible vers l’infini, au rythme de la terre et du regard. .

