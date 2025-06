EXPOSITION PARCOURS DE RÊVES Espace des Roches Saint-Brevin-les-Pins 7 juillet 2025 10:00

Loire-Atlantique

EXPOSITION PARCOURS DE RÊVES

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-15 13:00:00

2025-07-07

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-12

2025-07-13

2025-07-14

2025-07-15

Carole DANDO

Intéressée par les différentes expressions artistiques et attirée par les couleurs et le travail des formes, Carole Dando exprime ses sentiments en travaillant la matière sur divers supports.

Avec liberté et spontanéité, elle travaille la peinture à l’acrylique et y incorpore du collage de papiers divers.

À travers ses tableaux, l’artiste exprime le ressenti de ses rêveries. .

Espace des Roches Avenue Jules Verne

+33 2 40 64 44 44 culture@saint-brevin.fr

