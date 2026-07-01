Exposition : parcs et jardin de Roumanie, Château de Vicques, Vicques

Informations pratiques

Exposition : parcs et jardin de Roumanie 19 et 20 septembre Château de Vicques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le patrimoine des parcs et jardins de Roumanie est lié à la même histoire en Europe et des paysagistes français et d’autres nationalité ont oeuvré dans ce pays plein d’oportunitésau XIXème siècle et XXème siècle. La renaissance de ces lieux après la chute du régime communiste a de nouveau est en train.

Château de Vicques 28 route de Morteaux, 14170 Vicques Vicques 14170 Calvados Normandie 06 09 44 62 61 ancienne forteresse du 12ème siècle, actuellement un bel ensemble au bord de la Dives et au charme préservé avec pigeonnier, chapelle, dépendances et manoir. 15,ème, 16ème, 17ème et 19ème Parking dans l’avenue

Le patrimoine des parcs et jardins de Roumanie est lié à la même histoire en Europe et des paysagistes français et d’autres nationalité ont oeuvré dans ce pays plein d’oportunitésau XIXème siècle et…

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