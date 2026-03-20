Exposition | Parfums de fleurs Médiathèque La Force

Exposition | Parfums de fleurs

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-04-14

Sentir le souffle délicieux des acacias en fleurs, être accueilli un beau matin par un vent parfumé de roses, s’entourer de fleurs et de feuillages pour un jour s’émouvoir d’une odeur, et avoir le loisir d’en aimer d’autres jusqu’à s’enivrer ! Qu’elles soient jaunes, vertes, rouges, mauves, bleues, fleurs ouvertes ou fermées, mouillées ou parfois cachées entre des pierres, derrière des grilles et des murets, les fleurs caressent notre âme et parfument la réalité. .

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr

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English : Exposition | Parfums de fleurs

L’événement Exposition | Parfums de fleurs La Force a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides