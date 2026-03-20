Exposition | Parfums de fleurs Médiathèque La Force
Exposition | Parfums de fleurs Médiathèque La Force mardi 14 avril 2026.
Exposition | Parfums de fleurs
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-04-14
Sentir le souffle délicieux des acacias en fleurs, être accueilli un beau matin par un vent parfumé de roses, s’entourer de fleurs et de feuillages pour un jour s’émouvoir d’une odeur, et avoir le loisir d’en aimer d’autres jusqu’à s’enivrer ! Qu’elles soient jaunes, vertes, rouges, mauves, bleues, fleurs ouvertes ou fermées, mouillées ou parfois cachées entre des pierres, derrière des grilles et des murets, les fleurs caressent notre âme et parfument la réalité. .
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr
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English : Exposition | Parfums de fleurs
L’événement Exposition | Parfums de fleurs La Force a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides