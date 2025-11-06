En 1970, sous l’impulsion de la mairie de Paris, la Fnac organise un grand concours photo. Pendant deux mois au printemps, des milliers de photographes amateurs vont arpenter la ville et la mettre en boîte pour la figer telle qu’elle est en 1970. L’idée est de garder une image, un souvenir, une trace de Paris au moment où tout change. En effet, 1970 est une année qui marque un tournant dans l’histoire de Paris avec l’avènement des grands travaux de « modernisation » du tissu urbain, qui vont modifier en profondeur l’aménagement de la ville, et, par extension, le profil socio-économique de sa population. Une volonté politique de documentation des transformations de Paris donne naissance à ce fonds exceptionnel, grâce à ces « témoins sur commande » que vont être les photographes amateurs sillonnant une ville quadrillée.

Plus de 2 000 participants

Pour le concours, la ville de Paris est divisée en 1 755 carrés de 250 m sur 250 m. Chacun des plus de 2 000 participants au concours tirant au hasard un carré à photographier. Le fonds ainsi recueilli par la Fnac, puis cédé à la Ville de Paris, est constitué des dossiers de candidature des photographes amateurs, dossiers regroupant les photographies soigneusement sélectionnées par leur auteur et soumises au concours. Soit, en tout, plus de 100 000 documents. Cette exposition présente une sélection.

Commissariat : Jean-Marie Donat

« Paris 70 : collection de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris » Promenade des berges de la Seine André Gorz 75007 Proche du musée d’Orsay et de la Passerelle Léopold-Sédar-SenghorParis