Paris aquarellé — du 1er septembre au 23 octobre au FIAP Paris

L’exposition Paris aquarellé rend hommage à l’œuvre lumineuse de Paul Raymond Forestier (1902–1991), aquarelliste passionné et peintre de l’instant. Originaire d’Alsace mais profondément attaché à Paris, il a consacré plus de soixante ans à capturer la capitale à travers les jeux de lumière, les quais de Seine, les jardins parisiens et l’animation des rues. Fidèle à l’aquarelle, son médium de prédilection, il a laissé une œuvre riche de plus de deux mille pièces, dont beaucoup témoignent d’une grande sensibilité à la nature et à l’évolution urbaine. Cette exposition propose une sélection de ses vues parisiennes, empreintes de délicatesse, de transparence et d’émotion.

U‌n livre intitulé Paris Aquarellé de Sylvie Forestier, sa petite-fille, est paru aux éditions Carnets-Livres.

Vernissage le mercredi 3 septembre à partir de 18h30

Rencontrez l’artiste et plongez dans cette expérience artistique au FIAP Paris, le temps d’une soirée conviviale.

Merci de remplir https://forms.gle/y1zXnqTVRybEGiy8A pour confirmer votre présence.

Lieu : 30 rue Cabanis, 75014 Paris

Le mercredi 03 septembre 2025

de 18h30 à 21h00

Du lundi 01 septembre 2025 au jeudi 23 octobre 2025 :

gratuit

Vernissage sur inscription

Public adultes.

FIAP PARIS 30 rue cabanis 75014 paris

gonin@fiap.fr