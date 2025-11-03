Cinq ans après le 13 novembre 2015,

l’association 13ONZE15, pour rappeler cette date clé, dévoile une

exposition de photos opposant ainsi à la destruction, la création. C’est ainsi

qu’il est fait appel à des artistes, acteurs du monde de la photographie présents

à Paris ce jour-là, pour qu’ils partagent avec le public une œuvre qu’ils

aiment profondément, celle qui les réconforte et les réconcilie avec le monde.

Présentée une première fois sur les grilles du jardin May-Picqueray (11e) en 2020, puis dans la Ville d’Alençon en 2022,

elle est exposée de nouveau aujourd’hui dans le cadre des commémorations des 10

ans des attentats du 13 novembre 2015, au plus proche du jardin mémoriel en

hommage aux victimes.

42 artistes français et internationaux ont partagé chacun et chacune un cliché, pris le vendredi 13 novembre 2015 , comme une réponse aux attentats. Chaque photo est accompagné d’une légende.

Les artistes qui exposent : Antoine d’Agata, Nikos Aliagas, Jane Evelyn Atwood, Jean-Christophe Béchet, Carolle Bénitah, Jacques Borgetto, Bruno Boudjelal, Jean-Christian Bourcart, Anne-Lise Broyer, Lorenzo Castore, Philippe Chancel, Clara Chichin, Ricky Dávila, Stefano De Luigi, Mathias Depardon, Claudine Doury, Stéphane Duroy, FLORE, Hicham Gardaf, Samuel Gratacap, Brian Griffin, Todd Hido, Evangelia Kranioti, Letizia Le Fur, Sze Tsung, Nicolás Leong, Nicola Lo Calzo, Safaa Mazirh, Sarah Moon, Paulo Nozolino, Richard Pak, Catherine Poncin, Pauline Rousseau, Maurice Schobinger, Klavdij Sluban, SMITH, Fred Stucin, Laure Tiberghien, Laure Vasconi, Sabine Weiss, Hannah Whitaker, Matt Wilson et Sophie Zénon.

Du lundi 03 novembre 2025 au lundi 01 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

