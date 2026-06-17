Exposition Paris Rome, une amitié historique Aéroport Paris-Charles de Gaulle Terminal 2E – Hall M Roissy-en-France

À l’occasion du 70ᵉ anniversaire du jumelage exclusif entre Paris et Rome, Espace Musées et Paris Aéroport présentent l’exposition « Paris Rome, une amitié historique », conçue par le Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

Installée au cœur de l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle, l’exposition retrace plus de deux millénaires d’échanges entre les deux capitales à travers une sélection de peintures, sculptures, objets archéologiques, estampes, affiches et photographies. Le parcours met en lumière l’héritage romain de Paris, les influences artistiques réciproques et les liens historiques qui unissent les deux villes depuis l’Antiquité.

Pièce emblématique de l’exposition, la réplique de la Louve capitoline, prêt exceptionnel du Petit Palais, célèbre cette amitié unique entre Paris et Rome.