Exposition « Paris sur un plateau : les jeux de société dans la capitale » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris lundi 15 décembre 2025.

À travers documents et objets principalement tirés des collections de la Bibliothèque historique, nous vous invitons à la découverte de jeux de société anciens liés à Paris. Au 19e et au 20e siècle, la capitale en est en effet un centre de production important des jeux et jouets, souvent vendus dans la catégorie appelée « articles de Paris ». Nous nous intéresserons donc aux fabricants, mais aussi aux réseaux de distribution de ces articles particuliers, des petits revendeurs aux grandes enseignes, en particulier les grands magasins. Nous évoquerons également le contrôle exercé par les autorités publiques sur ce secteur économique, notamment à l’initiative du préfet Lépine, célèbre pour son concours, qui porte à l’origine sur les jeux. Enfin, Paris, ses monuments, ses événements et ses habitants, seront à l’honneur dans les thématiques des jeux présentés.

Exposition conçue en partenariat avec Hélène Valance, Conseillère scientifique, Laboratoire InVisu, Institut National d’Histoire de l’Art.

Du lundi 15 décembre 2025 au vendredi 20 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

