Exposition Pàriser Tànte Truchtersheim
Exposition Pàriser Tànte Truchtersheim jeudi 19 février 2026.
Exposition Pàriser Tànte
4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-05-02
L’exposition retrace le parcours atypique de la Pàriser Tànte, surnom donné aux jeunes filles placées à Paris. C’est un personnage mythique, admiré et respecté.
Chaque famille alsacienne compte parmi ses membres une jeune fille qui a été en place à Paris. Elle faisait l’admiration de son entourage par sa maîtrise du français, sa belle allure, ses manières bourgeoises, son bon goût, ses bons petits plats ou ses idées et ses initiatives audacieuses. Vous allez être conquis par la mise en scène innovante qui vous emmène à Paris dans l’intimité de votre Pàriser Tànte pour vous faire vivre un moment inoubliable. .
4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace
English :
L’événement Exposition Pàriser Tànte Truchtersheim a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg