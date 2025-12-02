Exposition Pàriser Tànte

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-05-02

L’exposition retrace le parcours atypique de la Pàriser Tànte, surnom donné aux jeunes filles placées à Paris. C’est un personnage mythique, admiré et respecté.

Chaque famille alsacienne compte parmi ses membres une jeune fille qui a été en place à Paris. Elle faisait l’admiration de son entourage par sa maîtrise du français, sa belle allure, ses manières bourgeoises, son bon goût, ses bons petits plats ou ses idées et ses initiatives audacieuses. Vous allez être conquis par la mise en scène innovante qui vous emmène à Paris dans l’intimité de votre Pàriser Tànte pour vous faire vivre un moment inoubliable. .

4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace

English :

L’événement Exposition Pàriser Tànte Truchtersheim a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg