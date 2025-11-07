Exposition Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse Plouescat et Plounévez-Lochrist en 39-45. Médiathèque L’Atelier Plouescat

Exposition Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse Plouescat et Plounévez-Lochrist en 39-45.

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-11-07

Marie, Anna, Germaine, Marie-Françoise ( Mimi Pingouin ), Simone, François, Yvette, Madeleine, Anne-Marie, Germaine, François, Marguerite, Denise, Yvette, Marie-Thérèse, Élie et Jean… étaient des enfants ou des adolescents durant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition rassemble les souvenirs qu’ils ont gardés de cette période à nulle autre pareille, empreinte de peur ou d’insouciance l’arrivée des vainqueurs, la cohabitation avec les officiers allemands, l’école dans un hangar ou un fournil, les tickets de rationnement et le système D, la défense passive, les bombardements sur Brest, les réfugiés, les prisonniers, la nuit de l’Athabaskan, les champs truffés de mines, le 8 août 1944, les Américains, etc., mais aussi les bêtises, les petites douceurs, les premières amours…

Tour à tour humbles, surprenants, poignants, enthousiastes, épatants, pétris de sagesse et même parfois d’humour, ces dix-sept témoignages, fragments d’une jeunesse sous l’Occupation, nous éclairent à point nommé sur le passé, sur ses résonances et ses enseignements.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse Plouescat et Plounévez-Lochrist en 39-45. Plouescat a été mis à jour le 2025-10-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX