Exposition « paroles et merveilles” – Loges de la Mairie des 13e et 14e Bastide Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement, 2 juin 2025 13:00, Marseille 14e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Exposition « paroles et merveilles” Du lundi 2 au samedi 7 juin 2025, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 13h à 20h.

Lundi au vendredi de 13h à 20h

Samedi de 13h à 17h30.

Annulé ou fermé. Loges de la Mairie des 13e et 14e Bastide Saint-Joseph 8, boulevard Central Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-02 13:00:00

fin : 2025-06-07 20:00:00

Date(s) :

2025-06-02

Exposition “Paroles et Merveilles”

“Paroles et Merveilles”

Exposition sur le Brésil organisée par les Apprentis de l’Espérance

“Brésil Intérieur”

À travers l’objectif de Paulo de Araujo, cette série photographique met en lumière les peuples des régions intérieures du Brésil. À travers ces images, l’exposition invite à une réflexion sur l’identité et la résistance culturelle des peuples autochtones et traditionnels, soulignant l’importance de préserver et de respecter leur diversité et leur patrimoine.

“Ce que les créolités apportent au monde”

Ces grands panneaux peints explorent l’héritage transatlantique.

Cette partie de l’exposition met en lumière les conséquences de la traite négrière au Brésil et dans les Caraïbes, et célèbre les apports culturels des sociétés créoles au monde contemporain. .

Loges de la Mairie des 13e et 14e Bastide Saint-Joseph 8, boulevard Central

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 50 gngoran@marseille.fr

English :

Paroles et Merveilles? exhibition

German :

Ausstellung « Paroles et Merveilles » (Worte und Wunder)

Italiano :

Paroles et Merveilles? mostra

Espanol :

Exposición « Paroles et Merveilles

L’événement Exposition « paroles et merveilles” Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille