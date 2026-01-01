Exposition Paroles, Paroles Delme

Exposition Paroles, Paroles

33 rue Poincaré Delme Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17

L’exposition Paroles, Paroles réunit six artistes dont les œuvres explorent les liens entre langage et les arts visuels. À travers des performances, des lectures et des entretiens, réels ou imaginés, ils et elles explorent les hybridations, adaptations et transformations de la parole, qui racontent notre époque.Tout public

0 .

33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42

English :

The Paroles, Paroles exhibition brings together six artists whose works explore the links between language and the visual arts. Through performances, readings and interviews, both real and imagined, they explore the hybridizations, adaptations and transformations of speech that tell the story of our times.

