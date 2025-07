Exposition P’art-fum Fleuri Office de tourisme Dompierre-sur-Besbre

Exposition P’art-fum Fleuri Office de tourisme Dompierre-sur-Besbre vendredi 4 juillet 2025 .

Exposition P’art-fum Fleuri

Office de tourisme 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-04

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-04

Exposition des ateliers municipaux d’arts plastiques de Dompierre-sur-Besbre, à l’office de tourisme et au Caquetoire.

.

Office de tourisme 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 11 30 contact@mairie-dompierre03.fr

English :

Exhibition by the Dompierre-sur-Besbre municipal plastic arts workshops, at the tourist office and Caquetoire.

German :

Ausstellung der städtischen Ateliers für bildende Kunst in Dompierre-sur-Besbre, im Tourismusbüro und im Caquetoire.

Italiano :

Mostra dei laboratori comunali di arti plastiche di Dompierre-sur-Besbre, presso l’ufficio del turismo e la Caquetoire.

Espanol :

Exposición de los talleres municipales de artes plásticas de Dompierre-sur-Besbre, en la oficina de turismo y Caquetoire.

L’événement Exposition P’art-fum Fleuri Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire