Exposition « Partage » par l’association Aux Arts Etc. Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Exposition « Partage » par l’association Aux Arts Etc. 20 et 21 septembre Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’ancien carmel de Chalon en compagnie d’un guide conférencier et découvrez une exposition d’artistes de Saint-Helens (Royaume-Uni), ville jumelée avec Chalon-sur-Saône.

Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône 16 rue de la Motte, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 Les carmélites achètent en 1816 deux petites maisons contigües sur le bastion de la motte (actuel bastion de la trémouille) et le 14 octobre 1820 elles prennent possession de leur nouveau couvent. Elles achètent en 1825 l’ancienne église de la motte et y reconstruisent leur chapelle puis de nouveaux bâtiments en 1844. La ville de Chalon-sur-Saône programme depuis 2010 dans la chapelle des expositions d’arts plastiques et d’art contemporain, « Les Rendez-vous du Carmel ».

© Ville de Chalon-sur-Saône