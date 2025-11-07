Exposition Partages Place Henry Dunant Graveson

vendredi 7 novembre 2025.

Exposition Partages

Du 07/11 au 23/11/2025 les week-ends de 14h à 18h. Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-07

Exposition Partages à la Maison des Arts.

L’Association des Artistes Gravesonnais est heureuse de vous convier à son exposition collaborative Partages , un rendez-vous unique où différentes formes d’art se rencontrent et dialoguent.



Découvrez le travail de plusieurs artistes passionnés



– NADINE DALIE Plongez dans ses Peintures à l’Huile colorées et vibrantes.

– SANDRINE GIOAN Laissez-vous captiver par ses Peintures sur Verre inspirées du Corbusier.

– MARIE-FRANÇOISE GARCIA Admirez la délicatesse et la lumière de ses Aquarelles.

– CHANTAL ZAITI RUELLE: Voyagez à travers leurs Photos de Voyage, capturant des instants de vie poétiques.

– ARNAUD LALLEMENT Explorez l’architecture et la lumière à travers ses Photos sur Le Corbusier.



Ne manquez pas cette riche expérience culturelle à Graveson.



Vernissage le Vendredi 7 Novembre Maison des Arts. .

Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association.des.artistes.gravesonnais1@orange.fr

English :

Partages exhibition at the Maison des Arts.

German :

Ausstellung Partages im Maison des Arts.

Italiano :

Mostra Partages alla Maison des Arts.

Espanol :

Exposición Partages en la Maison des Arts.

