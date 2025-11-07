Exposition Partages Place Henry Dunant Graveson
Exposition Partages
Du 07/11 au 23/11/2025 les week-ends de 14h à 18h. Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2025-11-07 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-07
Exposition Partages à la Maison des Arts.
L’Association des Artistes Gravesonnais est heureuse de vous convier à son exposition collaborative Partages , un rendez-vous unique où différentes formes d’art se rencontrent et dialoguent.
Découvrez le travail de plusieurs artistes passionnés
– NADINE DALIE Plongez dans ses Peintures à l’Huile colorées et vibrantes.
– SANDRINE GIOAN Laissez-vous captiver par ses Peintures sur Verre inspirées du Corbusier.
– MARIE-FRANÇOISE GARCIA Admirez la délicatesse et la lumière de ses Aquarelles.
– CHANTAL ZAITI RUELLE: Voyagez à travers leurs Photos de Voyage, capturant des instants de vie poétiques.
– ARNAUD LALLEMENT Explorez l’architecture et la lumière à travers ses Photos sur Le Corbusier.
Ne manquez pas cette riche expérience culturelle à Graveson.
Vernissage le Vendredi 7 Novembre Maison des Arts. .
Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association.des.artistes.gravesonnais1@orange.fr
