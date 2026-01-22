Exposition participative Biblio’fil Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre

Exposition participative Biblio’fil

Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Viens créer des créatures fantastiques avec la boîte à chimères de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique et ainsi participer à l’exposition éphémère de la bibliothèque.

Gratuit.

Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

English :

Come and create fantastic creatures with the chimera box from the Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique, and take part in the library’s ephemeral exhibition.

