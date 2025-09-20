Exposition participative « Souvenirs de Moret » La Chouette au Loing Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne

Exposition participative « Souvenirs de Moret » La Chouette au Loing Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.

Exposition participative « Souvenirs de Moret » 20 et 21 septembre La Chouette au Loing Moret-sur-Loing Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Entrée libre.

La Chouette au Loing Moret-sur-Loing 7 rue de l’Eglise Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

Entrée libre.