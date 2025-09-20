Exposition participative sur les trésors bâtis Villa Plaisance Lacanau

Exposition participative sur les trésors bâtis Villa Plaisance Lacanau samedi 20 septembre 2025.

Exposition participative sur les trésors bâtis 20 et 21 septembre Villa Plaisance Gironde

Gratuit. En extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

Après un appel à participation durant l’été, l’ACL expose les photographies retenues sur le thème du patrimoine architectural.

Villa Plaisance Rue Jacquemin Perpère, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Lacanau-Océan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.lacanau.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine/ Joyau architectural typique de Lacanau, la villa Plaisance a été restaurée et est devenue la mairie annexe à Lacanau Océan.

Le lieu accueille régulièrement des expositions, soit dans le hall soit dans son magnifique jardin. Il est visitable dans son intégralité lors des Journées européennes du patrimoine.

Après un appel à participation durant l’été, l’ACL expose les photographies retenues sur le thème du patrimoine architectural.

© Ville de Lacanau