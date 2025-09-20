Exposition participative : » Surface sensible » Collégiale Saint-Mexme Chinon

Exposition participative : » Surface sensible » Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Collégiale Saint-Mexme Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La proposition d’installation « Surface sensible » est l’occasion de (re)découvrir la Collégiale Saint-Mexme d’une manière singulière, en favorisant une approche sensorielle à la croisée entre l’artisanat d’art, l’art contemporain et l’action culturelle collaborative. Les artistes sont attaché-e-s à la possibilité de manipuler, d’éprouver la matière comme autant de manière de s’approprier l’oeuvre et le monument historique qui l’abrite.

Collégiale Saint-Mexme Place Saint-Mexme 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux de Chinon. En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la destruction grâce à sa réutilisation en école. Après 20 ans de travaux de restauration, la collégiale est devenue un centre culturel. La nef de l’an 1000 contient un petit théâtre en bois qui accueille de nombreux spectacles à la saison estivale. Le narthex conserve des peintures murales des XIIe, XIIIe et XVe siècles. Les vitraux d’après Olivier Debré, aux formes épurées, ouvrent depuis l’intérieur de la collégiale des perspectives inédites sur le paysage.

La Main, coopérative d’images nouvelles