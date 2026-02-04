Exposition participative : Voyages, voyage.. Appel à participation Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

En avril 2026, la bibliothèque

proposera sa quatrième édition d’ exposition participative

Artistes en herbe et/ou confirmé.e.s. laissez libre cours à votre imaginaire , à vos souvenirs, vos envies et vos rêves

INFOS IMPORTANTES :

Candidatures à partir du 10 février, seule contrainte celle de la taille de nos vitrines , nous vous invitons à découvrir l’espace d’exposition ou à nous contacter pour plus d’informations.

dépôt des oeuvres jusqu’au 28 mars

dates d’exposition : du 7 avril au 2 mai 2026

Un vernissage ouvert au public aura lieu dans le courant du mois d’avril

Carte blanche sur le thème des voyages ou du voyage : dessinez, photographiez , écrivez vos destinations proches ou lointaines, imaginaires ou réelles, géographiques ou intérieures….

Du mardi 07 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :

gratuit

contact pour candidature :

bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr

01 42 08 49 15

sur place auprès des bibliothécaires

aux horaires d’ouverture du mardi au samedi

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill et trouvez le meilleur itinéraire

