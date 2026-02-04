Exposition participative : Voyages, voyage.. Appel à participation Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
Exposition participative : Voyages, voyage.. Appel à participation Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris mardi 7 avril 2026.
En avril 2026, la bibliothèque
proposera sa quatrième édition d’ exposition participative
Artistes en herbe et/ou confirmé.e.s. laissez libre cours à votre imaginaire , à vos souvenirs, vos envies et vos rêves
INFOS IMPORTANTES :
Candidatures à partir du 10 février, seule contrainte celle de la taille de nos vitrines , nous vous invitons à découvrir l’espace d’exposition ou à nous contacter pour plus d’informations.
dépôt des oeuvres jusqu’au 28 mars
dates d’exposition : du 7 avril au 2 mai 2026
Un vernissage ouvert au public aura lieu dans le courant du mois d’avril
Carte blanche sur le thème des voyages ou du voyage : dessinez, photographiez , écrivez vos destinations proches ou lointaines, imaginaires ou réelles, géographiques ou intérieures….
Du mardi 07 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :
gratuit
contact pour candidature :
bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr
01 42 08 49 15
sur place auprès des bibliothécaires
aux horaires d’ouverture du mardi au samedi
Tout public.
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill
