Exposition Pas de côté Jean Charles GIL au Polaris Centre d’Art Place Patricia Tranchand Istres

Exposition Pas de côté Jean Charles GIL au Polaris Centre d’Art

Du 06/12/2025 au 31/01/2026 tous les jours.

Vernissage le 6 décembre à 11h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-31

2025-12-06

Pour cette fin d’année, le Polaris centre d’art accueille Jean-Charles Gil, danseur, chorégraphe et directeur de compagnie de renommée internationale, qui poursuit aujourd’hui son exploration artistique sous une nouvelle forme.

Devenu artiste plasticien, il crée des œuvres uniques en utilisant des chaussons de danse et des pointes, transformant ces objets emblématiques de sa première carrière en hommages à l’effort et à la transmission .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

As the year draws to a close, Polaris center d?art welcomes Jean-Charles Gil, internationally renowned dancer, choreographer and company director, who is now pursuing his artistic exploration in a new form.

