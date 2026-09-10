Exposition – Pas de deux Boutique éphémère place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence
jeudi 1 octobre 2026 · Boutique éphémère place de l'Hôtel de Ville · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Exposition – Pas de deux
Du 01/10 au 15/10/2026 tous les jours de 10h à 19h. Boutique éphémère place de l’Hôtel de Ville 4 Place De l’hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:00:00
fin : 2026-10-15 19:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Régine Pivier, artiste peintre, et Agnès K., sculptrice sur bois, réunissent leurs univers artistiques à Aix-en-Provence. Une rencontre entre peinture, matière, couleur et mouvement.
Une exposition placée sous le signe du dialogue entre les matières et les formes.
Peintures aux couleurs vibrantes, sculptures en bronze et sculptures sur bois se répondent dans un jeu de correspondances autour du mouvement, de la lumière et de l’émotion.
Régine Pivier-Attolini explore la peinture et la sculpture, entre figuration et abstraction, avec des œuvres où la couleur, le corps et le mouvement occupent une place essentielle. Agnès K. travaille le bois dans la masse, révélant ses fibres, ses veinages et ses courbes pour créer des sculptures organiques et aériennes.
Deux sensibilités, deux univers, deux matières… qui se rencontrent et se répondent comme les deux temps d’un même mouvement. .
Boutique éphémère place de l’Hôtel de Ville 4 Place De l’hôtel de ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 67 54 24 agneskpro@gmail.com
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English :
Régine Pivier, a painter, and Agnès K., a wood sculptor, bring their artistic worlds together in Aix-en-Provence. An encounter between painting, material, color, and movement.
L’événement Exposition – Pas de deux Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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