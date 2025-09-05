Exposition Pascale Lhomme-Rolot Espace éphémère 22-2 Ornans
Exposition Pascale Lhomme-Rolot Espace éphémère 22-2 Ornans vendredi 5 septembre 2025.
Exposition Pascale Lhomme-Rolot
Espace éphémère 22-2 22 Place Courbet Ornans Doubs
Pascale Lhomme-Rolot est une artiste plasticienne diplômée de l’école des Beaux-Arts de Besançon. Son matériau de prédilection est le papier.
Elle utilise des techniques comme le dessin, l’empreinte, la trace, le collage, la photographie, le ready-made, l’installation.
L’exposition s’appuie sur des travaux au long court et se prolonge avec les recherches les plus récentes, continuité de la création et de la production de l’artiste. .
Espace éphémère 22-2 22 Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 33 18 39 contact@pascalelhomme.com
