Exposition Pascale Marthine Tayou Place de la Libération Vallauris

Musée National Picasso La Guerre et la Paix Vallauris

Début : 2026-07-04

fin : 2026-11-23

2026-07-04

Durant l’été 2026 le musée national Pablo Picasso La Guerre et La Paix invite l’artiste Pascale Marthine Tayou à présenter un projet spécialement conçu pour la chapelle de Vallauris.

Place de la Libération Musée National Picasso La Guerre et la Paix Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 93 64 71 83

During the summer of 2026, the Musée National Pablo Picasso La Guerre et La Paix invites artist Pascale Marthine Tayou to present a project specially designed for the Vallauris chapel.

