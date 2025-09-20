Exposition : « Paschal Grousset, de Grisolles à la République, Une vie trépidante et une œuvre méconnue » Musée Calbet Grisolles

Exposition : « Paschal Grousset, de Grisolles à la République, Une vie trépidante et une œuvre méconnue » Musée Calbet Grisolles samedi 20 septembre 2025.

Une vie trépidante et une œuvre méconnue » Samedi 20 septembre, 14h30 Musée Calbet Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

️ Paschal Grousset (1844-1909) : un visionnaire oublié à redécouvrir

Figure engagée de la fin du XIXᵉ siècle, Paschal Grousset est un personnage méconnu du grand public, pourtant au cœur de nombreux combats progressistes de son époque. Né en Corse et ayant grandi à Grisolles, où il conserva toute sa vie des liens familiaux, il incarne un esprit novateur aux multiples facettes.

Journaliste militant, communard déporté au bagne, député de la IIIᵉ République, écrivain de science-fiction (proche de Jules Verne), vulgarisateur des systèmes éducatifs européens, créateur de la Ligue nationale d’éducation physique, pionnier de l’éducation physique à l’école… Grousset fut de toutes les avant-gardes. Il a su imposer une vision neuve du monde, à la croisée des idées politiques, sociales, scientifiques et pédagogiques.

L’exposition présentée au musée Calbet rend hommage à cet enfant du pays à travers documents, objets et archives de son époque.

Collections présentées :

– Fonds Alain Braut

– Fonds Xavier Noël

– Fonds de la FFEPGV (Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire)

‍ ‍ En partenariat avec la Société Grousset Laurie Daryl (SGLD).

Musée Calbet 15 Rue Jean de Comère, 82170 Grisolles, France Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563028306 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-calbet Créé en 1938 par l'écrivain et poète occitan Théodore Calbet, le musée d'arts et traditions populaires de Grisolles dispose d'un ensemble de collections liées aux différents aspects de la vie quotidienne régionale de la préhistoire à nos jours. Niché dans une ancienne maison bourgeoise à colombage du XVIIe siècle, le musée Calbet vous séduira par la diversité et le charme de ses collections et la qualité de ses expositions. Un musée ouvert et vivant où s'expriment à l'année toutes les couleurs du patrimoine…

Depuis 2002, le musée Calbet ouvre ses espaces à la création contemporaine, invitant en exposition et en résidence des artistes revisitant les notions de patrimoine, de communauté et de territoire. Parc de stationnement (à moins de 100m pour voitures et autocars). Gare desservie (à 1km). Voies navigables (Canal latéral à la Garonne, port de plaisance à 1km).

© Benjamin Renaud