Exposition Passa-Passe Maison du Soulor Arrens-Marsous
Exposition Passa-Passe Maison du Soulor Arrens-Marsous mardi 14 avril 2026.
Exposition Passa-Passe
Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:30:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Exposition des photographies de Corinne Lacambre (sujet les éleveurs du val d’Azun et les artisans), céramiques de Lur Polita, métiers à tisser et tissages (de laine et de bois), sculptures en bois ( Pascal Jacquier) et Alphonse Cazajous.
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Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
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English :
Exhibition of photographs by Corinne Lacambre (subject: Val d’Azun breeders and craftsmen), ceramics by Lur Polita, looms and weavings (wool and wood), wood sculptures (Pascal Jacquier) and Alphonse Cazajous.
L’événement Exposition Passa-Passe Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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