Exposition Passa-Passe Col du Soulor Arrens-Marsous

À l’occasion de l’année du pastoralisme et de la transhumance, des artistes venus du Pays basque et des artisans du Val d’Azun ont uni leurs savoir-faire.

À cette synergie créative et originale manquait la pièce maîtresse l’authenticité du monde paysan.

Ils ont tous, prêté leur image, un peu de leur temps et beaucoup de leur sagesse pour présenter cette exposition Passa Passe , représentant ce bout de territoire.

Authentique, humble et tourné vers l’avenir, avec des racines solidement ancrées dans les cimes et les sentes de toujours.

– Les artistes et artisans Pascal Jacquier, Corinne Lacambre, Carole Camou, Christine Ithourritz, XP, Marjorie Dulom, Alphonse Cazajous..

– Les écoles Arrens-Marsous et la calandreta de BdB

– Les éleveurs Ferme Gainza, Ferme Etchebarne, Ferme Cazajous Arrouyan, Ferme Cazaux.

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr

English :

Exhibition Passa-Passe

To mark the year of pastoralism and transhumance, artists from the Basque country and craftsmen from the Val d?Azun combined their skills.

What was missing from this creative and original synergy was the centerpiece: the authenticity of the farming world.

They have all lent their image, a little of their time and a lot of their wisdom to present this exhibition Passa Passe , representing this piece of territory.

Authentic, humble and forward-looking, with roots firmly planted in the peaks and paths of the past.

– Artists and craftsmen: Pascal Jacquier, Corinne Lacambre, Carole Camou, Christine Ithourritz, XP, Marjorie Dulom, Alphonse Cazajous…

– Schools: Arrens-Marsous and la calandreta de BdB

– Breeders: Ferme Gainza, Ferme Etchebarne, Ferme Cazajous Arrouyan, Ferme Cazaux.

