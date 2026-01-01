Exposition Passé Recomposé, expérimenter le réemploi Rouen

Exposition Passé Recomposé, expérimenter le réemploi

Une exposition des projets de recherche et d’étude dans une démarche de réemploi, menés par les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie,

Maquettes, dessins, recherches et expérimentations autant d’approches qui témoignent du travail mené pour valider leur semestre, accompagné de leurs enseignants Julien Choppin et Soraya Hafaf

Projet menée dans le cadre Des expérimentales, portées par la fondation QUARTUS

Vernissage mardi 20 janvier 2026 à 19h

Une belle occasion de rencontrer les étudiants, leurs professeurs, et de partager leurs démarches créatives.

Accès libre et gratuit

du mardi au samedi 14h 18h (fermé les jours fériés)

accueil des groupes et des scolaires sur rendez-vous

Pour joindre l’équipe du lundi au vendredi 02 35 03 40 31 .

