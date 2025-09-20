Exposition « Passejada poetica » Abbaye de Combelongue Rimont

Exposition « Passejada poetica » Abbaye de Combelongue Rimont samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Passejada poetica » 20 et 21 septembre Abbaye de Combelongue Ariège

Tarif préférentiel pour l’entrée dans l’abbaye : 5€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Passejada poetica

Une promenade poétique et artistique dans les jardins classés de l’abbaye de Combelongue, proposée par l’association Journées sorcières, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Un chemin dans les jardins

Au fil d’une marche paisible d’environ 45 minutes, laissez-vous guider par 12 poèmes à lire ou à écouter grâce à des QR codes.

Cette édition rend hommage à la nature et à la langue gasconne de la poétesse bigourdane Paulina Kamakine, à travers une installation déjà présentée au festival poétique Célébrer le vivant (Saint-Lizier, 2024).

Les poèmes sont tirés de son recueil bilingue Cantica de la ploja (Cantique de la pluie), ainsi que d’autres œuvres publiées. Chaque texte est proposé en gascon et en français, pour valoriser le patrimoine linguistique occitan.

Les photographies d’Alice Traisnel accompagnent et font écho aux textes, mettant en lumière le patrimoine paysager du Couserans.

Une accessibilité augmentée

Pour une expérience ouverte à tous :

Les panneaux sont adaptés aux personnes dys

Les poèmes sont disponibles en audio, en version gasconne et française, lus par la poétesse elle-même (via QR codes)

Un moment hors du temps, de poème en poème, au cœur des jardins, au creux de soi… et du patrimoine.

Abbaye de Combelongue Abbaye de Combelongue, 09420 Rimont Rimont 09420 Ariège Occitanie 06 07 99 35 82 http://www.abbayedecombelongue.fr Cette abbaye romane fondée en 1138 par le comte de Pallars, reçut en 1154 le roi Louis VII, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il s’agit de la seule abbaye du Couserans, petite province historique des Pyrénées, localisée dans la partie occidentale du département de l’Ariège en France.

Située au creux d’un vallon dans un environnement préservé, l’abbaye est entourée de jardins labellisés « Jardin remarquable ». Ils offrent une promenade dans l’histoire des jardins, du jardin médiéval au jardin à la française, jusqu’à l’aménagement paysager dans la partie agricole du domaine.

Elle présente une étonnante architecture d’influence « mudejar », unique dans la région. À cet égard, l’abbaye de Combelongue a fait l’objet de 2 arrêtés de protection ISMH, le 1er en 1992, le second en 2007. D 117 entre Foix (32 km) et Saint-Girons (12 km), à Rimont suivre la signalisation sur 1 km.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Thomas Gargallo