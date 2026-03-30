Exposition Passeport civisme Saint-Dizier

Exposition Passeport civisme Saint-Dizier mardi 28 avril 2026.

Exposition Passeport civisme

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-04-28

Tout public
A travers 8 panneaux illustrés et un questionnaire ludique, les Archives municipales vous proposent de découvrir ou redécouvrir les symboles de la République française et de la ville de Saint-Dizier, ainsi que l’histoire du droit de vote en France. Une exposition proposée en visite libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66 

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English :

L’événement Exposition Passeport civisme Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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