Exposition Passeport civisme Saint-Dizier
Exposition Passeport civisme Saint-Dizier mardi 28 avril 2026.
Exposition Passeport civisme
Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-04-28
Tout public
A travers 8 panneaux illustrés et un questionnaire ludique, les Archives municipales vous proposent de découvrir ou redécouvrir les symboles de la République française et de la ville de Saint-Dizier, ainsi que l’histoire du droit de vote en France. Une exposition proposée en visite libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Passeport civisme Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Concert 90 ans de la Musique de l’Air Saint-Dizier 31 mars 2026
- La fête du court-métrage le rire dans les années 60 Saint-Dizier 31 mars 2026
- La Fête du court métrage, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier 31 mars 2026
- 90 ans – Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace, Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier 31 mars 2026
- Spectacle Viktor Vincent Fantastik Saint-Dizier 1 avril 2026