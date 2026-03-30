Exposition Passeport civisme

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-28

Tout public

A travers 8 panneaux illustrés et un questionnaire ludique, les Archives municipales vous proposent de découvrir ou redécouvrir les symboles de la République française et de la ville de Saint-Dizier, ainsi que l’histoire du droit de vote en France. Une exposition proposée en visite libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

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English :

L’événement Exposition Passeport civisme Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne