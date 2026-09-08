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AGENDA · Saint-Goussaud

Exposition Passerelles Saint-Goussaud

samedi 3 octobre 2026 · Saint-Goussaud

Exposition Passerelles Saint-Goussaud

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
23430 Saint-Goussaud
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Saint-Goussaud

Exposition Passerelles

Salle Polyvalente Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-06

De Sophie ANDOUCHE et Jean-Marie KLUPS,
vernissage le Vendredi 02 Octobre à 18h 00.
Gratuit.   .

Salle Polyvalente Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40 

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English : Exposition Passerelles

L’événement Exposition Passerelles Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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