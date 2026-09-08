AGENDA · Saint-Goussaud
Exposition Passerelles Saint-Goussaud
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Goussaud
Informations pratiques
Saint-Goussaud
Exposition Passerelles
Salle Polyvalente Saint-Goussaud Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-05 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-06
De Sophie ANDOUCHE et Jean-Marie KLUPS,
vernissage le Vendredi 02 Octobre à 18h 00.
Gratuit. .
Salle Polyvalente Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40
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English : Exposition Passerelles
L’événement Exposition Passerelles Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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