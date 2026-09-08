Informations pratiques

Saint-Goussaud

Exposition Passerelles

Salle Polyvalente Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-06

De Sophie ANDOUCHE et Jean-Marie KLUPS,

vernissage le Vendredi 02 Octobre à 18h 00.

Gratuit. .

Salle Polyvalente Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Passerelles

L’événement Exposition Passerelles Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse