Exposition Passion chocolat Saint-Trojan-les-Bains

Exposition Passion chocolat

Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-12-06

fin : 2025-01-31

2025-12-06

Plongez dans l’univers gourmand du cacao ! À travers une série de panneaux thématiques, découvrez les origines du cacao, ses différentes variétés et les secrets de sa transformation en ce mets irrésistible. Une escapade délicieuse à ne pas manquer !

English :

Immerse yourself in the gourmet world of cocoa! Through a series of themed panels, discover the origins of cocoa, its different varieties and the secrets behind its transformation into this irresistible delicacy. A delicious escapade not to be missed!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt des Kakaos! Entdecken Sie auf einer Reihe von Thementafeln die Ursprünge des Kakaos, seine verschiedenen Sorten und die Geheimnisse seiner Verarbeitung zu dieser unwiderstehlichen Delikatesse. Ein köstlicher Ausflug, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Immergetevi nel mondo goloso del cacao! Attraverso una serie di pannelli tematici, scoprite le origini del cacao, le sue diverse varietà e i segreti della sua trasformazione in questa irresistibile prelibatezza. Un’evasione deliziosa da non perdere!

Espanol :

Sumérjase en el mundo gourmet del cacao A través de una serie de paneles temáticos, descubra los orígenes del cacao, sus diferentes variedades y los secretos de su transformación en este irresistible manjar. Una deliciosa escapada que no debe perderse

