Exposition « Passions polaires, quand les rêves mènent aux pôles »

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2025-10-01

fin : 2025-11-02

2025-10-01

Avez-vous déjà rêvé des pôles ? Vous êtes vous déjà imaginé en explorateur ou exploratrice polaire?

L’exposition temporaire du Musée de l’Espace des Mondes Polaires vous plonge tour à tour dans la chambre d’un enfant, dans le bureau d’un collectionneur et dans un refuge de scientifiques des îles subantarctiques (made in Jura). Ainsi, elle vous fait entrer dans l’intimité des passionnés des pôles.

Entrée comprise dans le billet d’accès au musée. .

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

