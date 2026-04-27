EXPOSITION PASTEL EN TANDEM Lunel-Viel
EXPOSITION PASTEL EN TANDEM Lunel-Viel vendredi 8 mai 2026.
Lunel-Viel
EXPOSITION PASTEL EN TANDEM
792 Avenue de la République Lunel-Viel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Expo
Pastel en tandem de Marjorie Martin-Sisteron et Catherine Cannat
à l’Orangerie de Lunel-Viel
du 8 au 10 mai 2026
Entrée libre de 10h à 18h
À l’occasion de l’ouverture, à la rentrée prochaine à Lunel-Viel, d’une école dédiée à la pratique du pastel sec, deux artistes ont souhaité réunir leurs univers.
Catherine Cannat et Marjorie Martin-Sisteron, toutes deux pastellistes de France et amies de longue date, présentent une exposition commune afin de donner à voir la singularité de leur travail respectif.
Cette rencontre artistique constitue une introduction à leur démarche pédagogique et à l’enseignement qu’elles proposeront au sein de cette nouvelle école, dédiée à la transmission et à l’approfondissement du pastel sec. .
792 Avenue de la République Lunel-Viel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 83 46 83
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English :
Exhibition
Pastel in tandem by Marjorie Martin-Sisteron and Catherine Cannat
at the Lunel-Viel Orangery
from May 8 to 10, 2026
Free admission from 10am to 6pm
L’événement EXPOSITION PASTEL EN TANDEM Lunel-Viel a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT PAYS DE LUNEL