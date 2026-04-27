Lunel-Viel

EXPOSITION PASTEL EN TANDEM

792 Avenue de la République Lunel-Viel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Expo

Pastel en tandem de Marjorie Martin-Sisteron et Catherine Cannat

à l’Orangerie de Lunel-Viel

du 8 au 10 mai 2026

Entrée libre de 10h à 18h

À l’occasion de l’ouverture, à la rentrée prochaine à Lunel-Viel, d’une école dédiée à la pratique du pastel sec, deux artistes ont souhaité réunir leurs univers.

Catherine Cannat et Marjorie Martin-Sisteron, toutes deux pastellistes de France et amies de longue date, présentent une exposition commune afin de donner à voir la singularité de leur travail respectif.

Cette rencontre artistique constitue une introduction à leur démarche pédagogique et à l’enseignement qu’elles proposeront au sein de cette nouvelle école, dédiée à la transmission et à l’approfondissement du pastel sec. .

792 Avenue de la République Lunel-Viel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 83 46 83

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English :

Exhibition

Pastel in tandem by Marjorie Martin-Sisteron and Catherine Cannat

at the Lunel-Viel Orangery

from May 8 to 10, 2026

Free admission from 10am to 6pm

L’événement EXPOSITION PASTEL EN TANDEM Lunel-Viel a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT PAYS DE LUNEL