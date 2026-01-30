Exposition Pastel et couleurs Galerie Louis Simon Royan
Exposition Pastel et couleurs
Galerie Louis Simon Cours de l’Europe Royan Charente-Maritime
Début : 2026-03-03 11:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-03
L’Atelier des Arts Plastiques de Royan présente l’exposition Pastel et couleurs ‘ des élèves de Renée Durand.
Galerie Louis Simon Cours de l’Europe Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 31 59 78 royanartsplastiques@orange.fr
English :
The Atelier des Arts Plastiques de Royan presents the exhibition Pastel et couleurs by Renée Durand’s students.
