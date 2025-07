Exposition pastels par Annie Duros Lignières

Déjà accueillie dans les locaux de l’Office de Tourisme, la pastéliste Annie Duros revient avec une dizaine de créations inédites présentant son travail en perpétuelle évolution.

Depuis ses débuts en 2008, Annie Duros a progressivement délaissé les paysages et natures mortes pour se consacrer aux portraits humains. Son inspiration, elle la trouve dans les peaux marquées, les traits expressifs et les regards profonds qu’il s’agisse de femmes, d’hommes ou d’enfants. Elle capte avec délicatesse la singularité de chaque être un trait, une couleur, une expression. .

Pastelist Annie Duros, who has already visited the Tourist Office, returns with a dozen new creations showcasing her constantly evolving work.

Die Pastorin Annie Duros, die bereits in den Räumlichkeiten des Fremdenverkehrsamtes zu Gast war, kehrt mit einem Dutzend unveröffentlichter Kreationen zurück, die ihre sich ständig weiterentwickelnde Arbeit vorstellen.

L’artista del pastello Annie Duros, che ha già visitato l’Ufficio del Turismo, torna con una dozzina di nuove creazioni che mostrano il suo lavoro in costante evoluzione.

La artista del pastel Annie Duros, que ya visitó la Oficina de Turismo, vuelve con una docena de nuevas creaciones que muestran su obra en constante evolución.

