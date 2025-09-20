Exposition « Pasteur et l’architecture » Musée-maison natale de Pasteur Dole

Exposition « Pasteur et l’architecture » Musée-maison natale de Pasteur Dole samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Pasteur et l’architecture » 20 et 21 septembre Musée-maison natale de Pasteur Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Pasteur et l’architecture présentée à la maison natale de Louis Pasteur.

Louis Pasteur, dans le cadre de ses recherches sur les microorganismes, a donné des leçons sur la construction architecturale des hôpitaux pour prévenir les épidémies. En tant que chimiste et ancien pastelliste, il s’est aussi intéressé à la préservation des matériaux du patrimoine culturel, aux facteurs de dégradation des peintures, et enfin à l’élaboration d’une méthodologie scientifique applicable à l’enseignement de la technique picturale. Cette collaboration entre la science et l’art, la science et l’architecture, est au cœur des recherches conduites actuellement dans les laboratoires de recherche et de restauration des matériaux du patrimoine.

Musée-maison natale de Pasteur 43 Rue Pasteur, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384722061 http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ Vraisemblablement bâtie en 1744, la maison abrite dès 1767 une tannerie, tenue vers 1820 par Jean-Joseph Pasteur. Son fils Louis y naît en 1822, l’établissement est acheté en 1853 par J.S. Boichut, tanneur au 45 de la rue. Les caves contenant fosses et cuves à tan, seuls vestiges de la tannerie encore visibles, sont louées en 1901 à la tannerie Guinier, qui les utilise jusque vers 1930. La maison est achetée par souscription publique par la mairie de Dole pour abriter un musée consacré à Louis Pasteur, inauguré en 1923.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ministère de la Culture