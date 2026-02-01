Exposition Patchwork Art textile Office de Tourisme Rives du Morvan Moulins-Engilbert

Exposition Patchwork Art textile

Office de Tourisme Rives du Morvan 11 Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre

Gratuit

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

2026-02-04

Du 4 février au 31 mars 2026, découvrez les œuvres uniques réalisées par Patricia Aubertin.

Autodidacte, l’artiste s’illustre par la qualité de l’art textile qu’elle exerce les techniques utilisées sortent du patchwork traditionnel. Ses créations sont riches d’objets divers, des fils et dentelles aux perles et fleurs en tissu, en passant par l’utilisation de peintures et pochoirs.

Si Patricia Aubertin s’inspire notamment de ces années de vie en Afrique, c’est bien la Nature dans son ensemble et son essence qui est au centre de son univers artistique.

Entrée libre. .

