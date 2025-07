Exposition Patchwork Temple Châtillon-en-Diois

Exposition Patchwork Temple Châtillon-en-Diois samedi 2 août 2025.

Exposition Patchwork

Temple 3, Rue du Tricot Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-02

Exposition de Joce Levin de patchworks temaris (boules japonaises) et broderies de différentes origines.

.

Temple 3, Rue du Tricot Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 65 10 60 yveslevin@free.fr

English :

Joce Levin’s exhibition of patchwork temaris (Japanese balls) and embroideries of various origins.

German :

Ausstellung von Joce Levin mit temaris (japanische Kugeln) Patchwork und Stickereien verschiedener Herkunft.

Italiano :

Mostra di temari patchwork (palline giapponesi) e ricami di diversa provenienza di Joce Levin.

Espanol :

Exposición de Joce Levin de temaris de patchwork (bolas japonesas) y bordados de distintas procedencias.

L’événement Exposition Patchwork Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme du Pays Diois