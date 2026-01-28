Exposition patchwork et arts textiles

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Exposition patchwork et arts textiles par la section Sélest’Patch du Centre Social et Familial de l’AGF de Sélestat

Exposition patchwork et arts textiles par la section Sélest’Patch du Centre Social et Familial de l’AGF de Sélestat. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 15 92 selestat@agf67.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patchwork and textile arts exhibition by the Sélest’Patch section of the Centre Social et Familial de l’AGF de Sélestat

L’événement Exposition patchwork et arts textiles Sélestat a été mis à jour le 2026-01-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme