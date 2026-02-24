Exposition Patchwork Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône
Exposition Patchwork Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône vendredi 27 mars 2026.
Exposition Patchwork
Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-27
Le Club photo d’Etoile organise une exposition de photos sur le thème PATCHWORK-
Nous serions ravis de votre visite.
.
Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Etoile Photo Club is organizing a photo exhibition on the theme PATCHWORK-
We look forward to your visit.
L’événement Exposition Patchwork Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-02-21 par Valence Romans Tourisme