Exposition Patrice Cauchetier, costumier. Vérité et illusion du costume de scène Musée des tapisseries Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Musée des Tapisseries rend hommage au costumier Patrice Cauchetier, décédé le 15 juillet 2024. Patrice Cauchetier est l’un des grands créateurs de costumes français, plusieurs fois nommé aux « Molière » comme meilleur costumier, titre qu’il obtiendra en 1990. Son nom est particulièrement associé à deux metteurs en scène récemment disparus, Jean-Marie Villégier et Jean-Pierre Vincent, qu’il a accompagnés sur les grandes scènes de Théâtre ou d’Opéra, dans des réussites majeures des cinquante dernières années.

C’est avec Vincent qu’il entame sa collaboration avec le Festival d’Aix-en-Provence pour deux productions de Don Giovanni, en 1976 et 1981. Il y reviendra régulièrement jusqu’en 2009 – parfois également en tant que scénographe – aux côtés de Nicolas Joël (La Cenerentola, 1983 ), de Pierre Strosser (Idomeneo, 1986 ), et enfin d’Yves Beausnene (Orphée aux Enfers, 2009). A cette occasion, il faisait don à la Direction des Musées d’art et d’histoire d’un ensemble de maquettes de costumes et décors créées pour les spectacles aixois.

L’exposition met en regard ces dessins préparatoires avec les costumes réalisés conservés dans les collections d’art lyrique de la Ville d’Aix-en-Provence et les photos de scène des spectacles. Quelques-uns des somptueux costumes d’Atys et d’Hippolyte et Aricie aimablement prêtés par l’Opéra National de Paris illustrent son travail dans le domaine du spectacle baroque, et sa collaboration féconde avec J.M Villégier.

Musée des tapisseries 28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488717415 https://www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

